عاجل.. بايدن يلغى إجازته ويقرر البقاء بواشنطن مع تطورات الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عدل جدول أعماله مرة أخرى وقرر البقاء فى البيت الأبيض حيث ألغى أجازته المخطط لها إلى ولاية ديلاوير مسقط رأسه.





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