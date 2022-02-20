جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى، أليكسى ريزنيكوف، مساء اليوم الأحد، إن روسيا لم تتخذ بعد مواقع هجومية على الحدود.



جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى، أليكسى ريزنيكوف، مساء اليوم الأحد، إن روسيا لم تتخذ بعد مواقع هجومية على الحدود. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، كشف وزير الدفاع الأوكرانى أن الغزو لن يحدث خلال اليومين القادمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير الدفاع الأوكرانى: روسيا لم تتخذ بعد مواقع هجومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.