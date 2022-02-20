منتخب مصر للكاراتيه أول بطولة "البريميرليغ" الدولية

احتل المنتخب المصري للكاراتيه المركز الأول في الترتيب العام ببطولة البريميرليغ الدولية، التي اختتمت الأحد، في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي، على هذا الإنجاز في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، مؤكدا أنه "تحقق بفضل الاستعداد الجيد والتدريب الاحترافي والمدروس للاعبي منتخب الكاراتيه المصري، سواء السيدات أو الرجال".

ووجه الدهراوي الشكر والتحية إلى المدربين واللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز، خصوصا من حققوا الذهب، مشيرا إلى أن الإنجازات "ستتوالى مع مجلس إدارة الاتحاد الجديد".

وحصد المنتخب المصري 9 ميداليات متنوعة خلال البطولة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، و3 لاعبين حصدوا المركز الخامس بالمنافسات، بقيادة محمد عبد الرحمن مدرب الرجال وهاني قشطة مدرب السيدات.

وحصل عبد الله ممدوح ذهبية "كوميتيه"، أي القتال في وزن تحت 75 كلغ، وحصد يوسف بدوي ذهبية كوميتيه وزن تحت 84 كلغ، فيما حصد حازم محمد ذهبية كوميتيه في وزن فوق 84 كلغ.

وفي المركز الثاني، حصدت اللاعبة ياسمين الجويلي فضية كوميتيه تحت 50 كلغ، وحصل محمد رمضان على فضية كوميتيه تحت 84 كلغ، وحقق طه محمود فضية كوميتيه فوق 84 كلغ.

أما في المركز الثالث، فقد حصدت أحلام يوسف برونزية كوميتيه وزن 55 كلغ، وحقق علي الصاوي برونزية كوميتيه وزن تحت 67 كلغ، وحصلت فريال أشرف على برونزية كوميتيه وزن تحت 68 كلغ.

وفي المركز الخامس بالمنافسات، جاءت اللاعبة آيه هشام، "كاتا"، وحققت منة شعبان كوميتيه وزن فوق 68 كلغ، وأحمد لطفي كوميتيه وزن تحت 67 كلغ.