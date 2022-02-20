"تجربة رامز".. أول لعبة عربية تفاعلية في "موسم الرياض"

تفاعل الجمهور العربي خلال الساعات الأخيرة مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن تجربة جديدة مستوحاة من برامج المقالب التي قدمها الفنان المصري رامز جلال على مدار أعوام.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تجربة رامز. الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياض سيتي، الأحد".

محاكاة للواقع

وتنطلق "تجربة رامز" في العشرين من فبراير وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض.

وتم الترويج عن الحدث بالقول إن الجمهور سيخوض تجربة تفاعلية جديدة ومختلفة، تحتوي على الكثير من المقالب المضحكة والمثيرة، في إشارة إلى أن اللعبة عبارة عن محاكاة لمقالب رامز جلال.

ونشر موقع حجز تذاكر الدخول بعض الشروط الخاصة بالجمهور للمشاركة، من ضمنها منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات، ونصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الأماكن المغلقة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات.

على خطى "لعبة الحبار"

ويتوقع الجمهور النجاح الكبير لـ"تجربة رامز"، التي تنضم إلى تجربة "لعبة الحبار"، التي سبقتها بالانطلاق في 21 يناير الماضي، وقد شهدت إقبالا جماهيريا ملفتا، بسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الكوري في أنحاء العالم خلال فترة عرضه.

وأثار إعلان ضم "تجربة رامز" لأول مرة في الشرق الأوسط بفعاليات موسم الرياض، تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت قائمة الوسوم الأكثر تداولا في "تويتر".

وحرص عدد كبير من المغردين على توجيه رسائل تهنئة وتشجيع للفنان المصري، إذ قال أحدهم: "تجربة رامز. أتشوق للذهاب من اليوم، من يريد خوض هذه التجربة مثلي؟".

وكتبت مغردة: "صحيح أني بجدة، لكن الهيبة والجمال وكل الحلا وصلني، وصلتني رائحة الفخامة هذا رامز يا ناس".

وقال آخر: "بكرا هيكون أعظم يوم في الرياض بوجودك يا فنان".

وهنأ أحد المغردين قائلا: " الف مبروك يا غالي، وان شاء الله تجربة رامز هتكسر الدنيا في موسم الرياض".