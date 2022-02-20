“مباراة انتقامية” موعد مباراة التعاون والاتحاد في الكأس اليوم 2022/02/21 لا تقبل القسمة على أثنين

مبريات الكأس لا تقبل القسمة على إثنين لابد من فائز في اللقاء، لذا يحظى موعد مباراة التعاون والاتحاد في الكأس، بأهمية كبيرة لدى جمهور الفريقين داخل وخارج المملكة، اللقاء المقرر له أن يقام على ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، لحساب مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين دور ربع النهائي، الذي يشهد عدة مباريات هامة من أهمها ديربي العاصمة، مباراة الهلال ضد النصر والتي سوف يسبقها احتفالات كرنفالية بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1443.

كان التعاون قد حرم الاتحاد من تحقيق الفوز رقم 11 له على التوالي، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وفرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأيضاً كان قد تعادل مع العميد في الدور الأول، لذا فمباراة اليوم مباراة ثأرية للعميد يرغب أن ينقض على الذئاب، ويتأهل إلي الدور نصف النهائي لبطولة الكأس سوف يشهد اللقاء غياب نجم الدفاع للاتحاد أحمد حجازي، وكذالك نجم التعاون ريان الموسى بداعي الإصابة.

عد تنازلي لموعد مباراة الاتحاد والتعاون

موعد مباراة التعاون والاتحاد في الكأس

13.00 : الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي جرينتش.

14.00 : الثانية بتوقيت دول تونس، الجزائر، المغرب.

15.00 : الثالثة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

16.00 : الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، اليمن، فلسطين، العراق.

مباراة التعاون والاتحاد اليوم

اللقاء اليوم بين الفريقين يحمل الرقم 32 في كافة المسابقات، الغلبة لصالح الاتحاد بعدد 17 انتصار، مقابل 7 فوز فقط للذئاب، وحسمت نتيجة التعادل 7 مباريات كان أخر مواجهتين في الدورين الأول والثاني بالتعادل بين الفريقين، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لمتابعينا الأعزاء القناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع للفريقين.

التشكيل المتوقع للاتحاد

حراسة المرمى :- مارسيلو جوروهي.

خط الدفاع :- زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمرو هوسوي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط :- عبد العزيز البيشي، أندريه فيليبي، برونو هنريكي، فهد المولد.

خط الهجوم :- عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو دا سيلفا.

التشكيل المتوقع للتعاون

حراسة المرمى :- كاسيو.

خط الدفاع :- عبد الله، لوينداما، الصبحي، بالعبيد.

خط الوسط :- مصطفى فتحي، المهديوي، ميدران، النابت.

خط الهجوم :- تاومبا، الرشيدي.

موعد مباراة التعاون والاتحاد والقناة الناقلة