جدول الاجازات المتبقية لطلبة المدارس في السعودية بعد التعديل 1443

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن جدول الاجازات المتبقية التي سيحصل عليها طلاب المدارس وذلك وفق التعديل الأخير للتقويم الدراسي للعام الدراسي 1443، بعد إضافة اجازة يوم التأسيس، والذي يعد عيداً وطنياً ثانياً يضاف إلى اليوم الوطني السعودي لجميع المواطنين في المملكة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين باعتبار يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير احتفالاً وطنيا في المملكة يمنح فيها كافة العاملين في المملكة عطلة رسمية تحت اسم يوم التأسيس.

جدول اجازات طلاب المدارس بالسعودية 1443 بعد التعديل:-

وفقاً للتقويم الدراسي الجديد المعدل للعام الدراسي الجاري 1443، والذي تم فيه ولأول مرة فى تاريخ النظام التعليمي داحل المملكة تقسيم الفصول الدراسية إلى ثلاثة فصول، يتخللها اجازات مطولة تكون لمدة ثلاثة أيام متتالية وعادة ما تكون أخر الأسبوع، كما يتم في نهاية كل فصل دراسي تقييم الطلاب، حيث يتم تحديد مواعيد الاختبارات سواء العملية والنظرية للمراحل الدراسية الثلاث وهي المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

وحاليا يستعد الطلبة والطالبات وفقاً للتقويم الدراسي إلى الحصول على اجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني 1443، على أن يسبقها حصولهم على اجازة يوم التأسيس والذي يوافق يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، وبالتالي فإن جدول الاجازات المتبقية للطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، أو عدد ايام الاجازات المتبقية حتى نهاية العام الدراسي الجاري 2022-1443 فسوف تكون كالتالي:-

* قالت وكالة تعليق الدراسة بأن عدد أيام الاجازات المتبقية للطلبة والطالبات في المملكة يبلغ نحو 51 يوماً تتمثل في الآتي:-

* يومين اجازة احتفالاً بيوم التأسيس + ثلاثة أيام اجازة نهاية الأسبوع مطولة.

* تبلغ اجازة بداية الفصل الدراسي الثاني نحو 18 يوماً.

* تبلغ اجازة بداية الفصل الدراسي الثالث نحو 28 يوماً.

الاجازة التاريخ الهجري التاريخ الميلادي يوم التأسيس 20/7/1443 21/2/2022 يوم التأسيس 21/7/1443 22/2/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من 22/7/1443 هـ 23/2/2022 بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 7/8/1443 10/3/2022 ولمدة عشرة أيام بداية الفصل الدراسي الثالث 17/8/1443 20/3/2022 بداية اجازة عيد الفطر المبارك 24/9/1443 25/4/2022 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 7/10/1443 8/5/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/5/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 10/11/1443 15/6/2022 بداية اجازة نهاية العام 1/12/1443 30/6/2022

يذكر أن وزارة التعليم قد حددت مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني والتي ستكون خلال اليوم الدراسي وذلك كما يلي:-