عاجل.. الجيش الأمريكى يبدأ مناورات قرب حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام، اعتزامها إرسال 3 آلاف جندى إضافى إلى بولندا، على خلفية الأزمة المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قبل أسبوعين، أن حوالى 350 جنديا بريطانيا إضافيا وصلوا إلى بولندا.