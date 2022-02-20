عاجل- بوتين يتخذ قرار غزو أوكرانيا.. السفارة الأمريكية بكييف تكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - حذرت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا كريستينا كفين، اليوم الأحد، من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون "أمرا كارثيا"، وذلك بسبب الخسائر المُحتملة على كلا الطرفين والعقوبات الاقتصادية المُدمرة التى سيتم فرضها على موسكو، مشيرة إلى اعتقادها بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الغزو بالفعل.





وقالت كفين فى تصريحات تلفزيونية -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "فى النهاية، يتعين على بوتين اتخاذ قرار بعدم اختيار هذا المسار الذى سيكون كارثيا". وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن الطرفين، روسيا وأوكرانيا، سيعانيان من تداعيات وخيمة بعد فى حالة الغزو الروسى، مضيفة أن كلا البلدين سيتكبدا خسائر بينما ستواجه موسكو "عقوبات مُدمرة" من الولايات المتحدة ودول الحلفاء. وتابعت قائلة إن الأمر سيكون كارثيا لأوكرانيا بالطبع مع احتمالية وقوع خسائر بالآلاف فى الأرواح، لكن روسيا ستتكبد خسائر أيضا فى الحرب إضافة إلى العقوبات. وعند سؤالها عن اعتقادها الشخصى حول احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا، قالت كفين إنها توافق الرئيس الأمريكى جو بايدن فى هذا الصدد، موضحة أنه طبقا للوضع الحالى فمن المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا، وأن "بوتين اتخذ القرار بالفعل"، مشددة فى الوقت نفسه على أنه مازال بإمكانه تغيير رأيه.

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