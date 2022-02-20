أبو الغيط ورئيس المجلس الشعبى الجزائرى يبحثان جهود إنجاح القمة العربية

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور العربى الهام الذى تلعبه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدا بدبلوماسيتها النشطة، لاسيما فى ضوء رئاستها المرتقبة للقمة العربية المزمع عقدها فى الجزائر خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وذكر المصدر أن اللقاء شهد اتفاق الطرفان على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح القمة العربية القادمة التى ستستضيفها الجزائر من خلال التركيز على الاعداد المسبق الجيد على الصعيدين الموضوعى واللوجستى، وهو ما تقوم الجامعة بالتشاور حوله بشكل مستمر مع الخارجية الجزائرية.
ونقل المصدر إشادة الأمين العام بالدور الهام للسلطات التشريعية فى الدول العربية ومساهمتها الفعالة فى كل ما من شأنه إنجاح القمم العربية وخروجها بالصورة اللائقة، مشددا على ما تمثله من أهمية فى تلبية التطلعات المشروعة للشعوب العربية، ومعبرا عن رغبته فى مواصلة التعاون وتعميق الشراكة بين الجامعة والبرلمان الجزائرى، لا سيما فى ضوء ما تمثله هذه العلاقة من أهمية فى مواجهة التحديات الراهنة.
ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى عن سعادته بزيارته لمقر الجامعة ولقائه بالأمين العام، موجها له دعوة رسمية لزيارة البرلمان الجزائرى وإلقاء محاضرة فى إطار تنمية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، وهو ما رحب به الأمين العام معربا عن تطلعه لزيارة الجزائر وتلبية الدعوة فى أقرب فرصة.
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