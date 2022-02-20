نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا pdf برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا نستعرضها الان امام حضراتكم عبر رابط شغال ومباشر بامكانكم الاعتماد على اجراء الاستعلام والكشف عن نتائج القبول الموازي التي من المنزل بامكانكم الحصول عليها بمنتهى السهولة فور تدوين البيانات التي جاءت مطلوبة أمام جميع الطلاب والطالبات للأجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها أون لاين بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني بمنتهي السهولة الممكنة

الان استعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها من المنزل بشكل وبصورة الكترونية بعد التأكيد على إتمام اعلانها فى شتى المحافظات العراقية، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر على ان نتائج القبول الموازي اصبحت جاهزة للإعلان على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي بامكانكم الان استخدامها فى شتى المحافظات العراقية لأجل الحصول على تلك النتائج التي سنتابع طريقة اجراء الاستعلام عنها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري على نحو خطوات نستعرضها ونوافيكم بها الآن عبر الفقرة التالية

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز سنتابع ونستعرض الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فى شتى المحافظات العراقية على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال على شكل ملفات pdf

علماُ على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على أعداد المقبولين داخل القبول الموازي قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة، عليه نستعرض ونتابع على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال عرض نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة من المنزل.