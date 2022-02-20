“qiwa.sa” طريقة التسجيل في منصة قوى لكل عامل وافد عليه التسجيل ل تسهيل التنقل الوظيفي النقل من منشأة الى اخرى

طريقة التسجيل في منصة قوى لكل عامل وافد عليه التسجيل ل تسهيل التنقل الوظيفي النقل من منشأة الى ، منصة قوى السعودية واحدة من أهم المنصات التي أعلنت عن اطلاقها الحكومة السعودية لتقدم من خلالها مجموعة من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، والتي تم اطلاقها تحديدا من قبل وزارة الموارد البشرية، حيث تساعد في تسهيل العديد من الخدمات والإجراءات التي يحتاج اليها الأشخاص بشكل الكتروني، مثل خدمات نقل الكفالة وإصدار التصاريح المختلفة مثل تصاريح العمل وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة للأفراد، ويمكن التسجيل الكترونيا للاستفادة من ال هانت التي تقدمها منصة قوى من خلال رابط المنصة مباشرة، وسوف نستعرض الآن كيفية التسجيل في منصة قوم أفراد 1443.

منصة قوى أفراد 1443 تسجيل الدخول

تم اطلاق منصة قوى أفراد من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في اطار تسهيل العديد من الخدمات في قطاع العمل في الأراضي السعودية، حيث تساعد جميع التابعين لقطاعات العمل التعرف على الكثير من المعلومات المتعلقة بالعمل وكذلك إضافة المعلومات الخاصة به، ويتم اجراء العديد من الخدامات الالكترونية من خلال الموقع تسهيلا على الأشخاص وتوفير الوقت والجهد.

رابط تسجيل الدخول منصة قوى أفراد 1443

يمكن تسجيل الدخول الولوج الى منصة قوى افراد الكترونيا بسهولة للحصول على الخدمات الالكترونية من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى موقع منصة قوى أفراد مباشرة في البداية.

مباشرة في البداية. يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول الى الموقع.

اختيار ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم ومن ثم اختيار ادخال كلمة السر ثم الضغط على ايقونة استمرار.

الدخول الى المنصة ومن ثم اختيار الخدمات الالكترونية لتحديد الخدمة المراد اجراءها.

طريقة انشاء حساب جديد عبر منصة قوى أفراد

يمكن انشاء حساب جديد خاص بالمستخدم عبر منصة قوى افراد من خلال الخطوات التالية.