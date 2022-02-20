عاجل- فرنسا تقود خطوة ثلاثية مع أمريكا وألمانيا بشأن حرب روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد "الإليزيه"، فى بيان له اليوم الأحد، بأن هناك محادثات ستجرى خلال ساعات بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والأمريكى جو بايدن، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، بشأن أوكرانيا.

كان "الإليزيه" أكد فى وقت سابق مساء اليوم، أن ماكرون ونظيره الروسى بوتين بحثا فى اتصال هاتفى التطورات فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن ماكرون وبوتين اتفقا على مواصلة الاتصالات لاتخاذ جميع الإجراءات لتجنب التصعيد والحفاظ على السلام.

وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون وبوتين اتفقا على محاولة العمل خلال الساعات المقبلة لوقف إطلاق النار فى دونباس.