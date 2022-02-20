بيلاروسيا تعلن إجراءاتها مع الجيش الروسى لمنع الحرب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع البيلاروسى فيكتور خرينين، اليوم الأحد، إن هيئتى الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب فى المنطقة.





وجاء هذا التصريح بعد إعلانه أن البلدين قررًا مواصلة اختبار قوات الرد المناسب فى إطار تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة. وقال خرينين فى كلمة نُشرت عبر "تليجرام": "سيستمر اختبار قوات الرد المناسب لدولة الاتحاد، وستقوم الأركان العامة للقوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا بتطوير خطوات مشتركة أخرى، وسننفذ هذه القرارات". وأضاف خرينين أن الخطوات تهدف أولاً وقبل كل شىء إلى "منع الحرب". وأجريت التدريبات فى ساحة التجارب فى بيلاروسيا فى الفترة من 10 إلى 20 فبراير بهدف تدريب الجنود على صد الاعتداءات الخارجية والهجمات الإرهابية.

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