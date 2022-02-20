وزير الخارجية الأمريكى: بايدن مستعد للقاء بوتين فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى بايدن مستعد للقاء نظيره الروسى بوتين فى أى وقت.



جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى بايدن مستعد للقاء نظيره الروسى بوتين فى أى وقت. وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن نجاح الدبلوماسية مربوط بسحب روسيا لقواتها من الحدود.

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