رئيس الحكومة اللبنانية يوجه الشكر للرئيس السيسى لاهتمام مصر الدائم بلبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء ميقاتى اليوم الأحد، بوزير الخارجية سامح شكرى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا فى ألمانيا.
ووفقا لبيان من الحكومة اللبنانية اليوم، بحث ميقاتى وشكرى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث طلب رئيس الحكومة اللبنانية نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكانت الهيئة العليا للإغاثة بلبنان قد تسلمت يوم الاثنين الماضى 487.5 طن من المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية القادمة مصر، وذلك فى حضور سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى والقنصل العام أحمد إمام وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى ووزير الصحة اللبنانى الدكتور فراس الأبيض ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
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