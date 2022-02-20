لا عزل بعد اليوم.. مصابو كورونا "أحرار" في بريطانيا

تعتزم السلطات البريطانية إلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل، ضمن خطة "التعايش مع كوفيد" التي يتوقع أيضا أن تشهد تقليص اختبارات فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن رفع جميع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا سيسمح لنا "بحماية أنفسنا من دون تقييد حرياتنا"، ومن المتوقع أن يعرض تفاصيل الخطة على البرلمان يوم الإثنين.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال جونسون: "أنا لا أقول إنه يتعين علينا التخلي عن الحذر، لكن الوقت الحالي هو الأنسب للجميع لاستعادة ثقتهم".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس الحكومة البريطانية قوله: "لقد وصلنا إلى مرحلة نعتقد فيها أنه يمكنكم تحويل التوازن بعيدا عن إلزامية الدولة، بعيدا عن حظر مسارات عمل معينة، وإجبار مسارات عمل معينة، لصالح تشجيع المسؤولية الشخصية".

لكن بعض المستشارين العلميين للحكومة قالوا إنها خطوة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى زيادة في الإصابات، وتضعف دفاعات البلاد ضد سلالات مستقبلية ربما تكون أكثر ضراوة.

واتهم ويس ستريتينغ، المتحدث باسم الصحة باسم حزب العمال المعارض، جونسون بـ"إعلان النصر قبل انتهاء الحرب".

يشار إلى أن حكومة جونسون رفعت معظم القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس في يناير، وألغت جوازات سفر اللقاح وإلزامية الكمامات في معظم الأماكن باستثناء المستشفيات في إنجلترا.

كما أعلنت اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، التي تضع قواعد الصحة العامة الخاصة بها، عن رفع القيود هي الأخرى، وإن كان بصورة أكثر بطئا.

وفي بريطانيا، حصل 85 بالمائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر على جرعتين من اللقاح، وحصل ثلثاهم تقريبا على جرعة معززة ثالثة.