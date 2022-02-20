أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة "جهزت حزمة ضخمة من العقوبات" لفرضها على روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، منوها إلى أن السيناريو الذي سبق أن طرحته بلاده بشأن الغزو "يسير قدما".
وقال وزير الخارجية الأميركي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "جهزنا حزمة ضخمة من العقوبات ضد روسيا إن قامت بغزو أوكرانيا، لكن هذه العقوبات تهدف لردع موسكو، وإذا بدأنا بفرضها الآن سنخسر عنصر الردع".
وتابع: "لا نريد الكشف عن ماهية هذه العقوبات حتى لا تتجهز روسيا لها، لكن إن قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فهذه العقوبات ستبدأ سريعا".
وفي الوقت نفسه، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم الحلول الدبلوماسية، قائلا: "ما زلت أتطلع للقاء (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف، ما لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا".
واستطرد: "هناك خطوات نحن جاهزون لاتخاذها، على أن تكون متبادلة من قبل روسيا أيضا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: جهزنا حزمة عقوبات ضخمة على روسيا إذا غزت أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.