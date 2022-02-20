حماس: نقدر الرفض الشعبي الأردني لمشاركة إسرائيليين بـ"رالي باها"

دوت الخليج :- قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ,الجمعة , إن حركته تقدّر عاليًا المواقف الصَّادرة عن الفعاليات الشعبية والمؤسسات الإعلامية والتجارية الأردنية، الرَّافضة لمشاركة رياضيين صهاينة، في "رالي باها الدولي"، المقام على أراضي الأردن الشقيق.

وثمن قاسم سحب رعايتها لهذا النشاط لتناقضه مع إيمان وقناعات الشعب الأردني العزيز، صاحب المواقف الأصيلة والدَّاعمة لصمود شعبنا الفلسطيني، والمدافعة عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.