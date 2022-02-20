الأردن : 20 سنة لمتهمين بنقل مواد مخدرة إلى الأردن

دوت الخليج - : أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا يقضي بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والغرامة 20 ألف دينار بحق متهمين قاما بنقل المواد المخدرة للأراضي الأردنية.

ووفق القرار الصادر برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام وعضوية المقدم القاضي العسكري أحمد الطرابشة، فإن القضية تتلخص وقائعها باتفاق المتهمين على ادخال كمية من المواد المخدرة للأراضي الأردنية لغايات الاتجار.

وتابعت تفاصيل القضية بأنه وبتاريخ 30/7/2021 قام المتهم الأول باحضار الكمية الموصوفة وبرفقته عدد من الأشخاص وبوصولهم الشريط الحدودي على الواجهة الشمالية تم رصدهم من قبل مرتبات القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة تم تطبيق قواعد الاشتباك وتمكنوا من القاء القبض على المتهم الأول.

وبتفتيش مكان القاء القبض عليه تم ضبط 45 كغ من مادة الحشيش المخدر و217 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، أقدم المذكور على نقلها بالاشتراك مع الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار مقابل مبلغ 9 آلاف دينار، كما قررت المحكمة مصادرة الموادر المخدرة المضبوطة ، وفق هلا اخبار .

وحيث وجدت المحكمة بما لها من صلاحيات تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى المستخلصة بأن مدى جسامة الأفعال الآثمة المرتبكة وحدود الخطورة الاجرامية، الأمر الذي وجدت معه المحكمة تطبيق مبدأ الارتقاء بالعقوبة إلى حدّها الأعلى بالنسبة للمتهم وبما يتناسب مع تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير على أمن المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده.