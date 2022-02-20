نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت إلى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها بمنتهى السهولة على مستوى جميع المحافظات العراقية على نحو نتابعه الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي واحدة من الأمور التي يتزايد عليها الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول على نتائج القبول الموازي التي قد تم الاشارة على انتهاء أعمال رفعها على شكل ملفات pdf وذلك بعد الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي ليتم التأكيد على وصول أعداد المقبولين داخل القبول الموازي هذا العام إلى 22 ألف طالب وطالبة على مستوى شتي المحافظات العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان على نحو الكتروني طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يمكن الان لجميع طلاب وطالبات العراق اجراء الاستعلام والتعرف على نتائج القبول الموازي فور التوجه الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور إدخال مجموعة من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج على نحو جاء بالشكل التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:-اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- النقر على ايقونة الاستعلام والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحان وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٢_كلية طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.