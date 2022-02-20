لوهانسك الانفصالية: انتشال جثث ضحايا القصف على شرق أوكرانيا اليوم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، قال المتحدث باسم الانفصاليين، إن الحادث وقع بمنطقة "بيونورسكوى" فى لوهانسك، لافتًا إلى أنه سيتم انتشال الجثتين من تحت الانقاض ظهر اليوم.

وأوضح الانفصاليون فى لوهانسك أن الجيش الأوكرانى يقف وراء الهجوم، وأن هناك خمسة مبان سكنية تم تدميرها.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.