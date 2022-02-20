برلمان إيران يضع 6 شروط قبل العودة إلى الاتفاق النووي

حدد أغلبية من أعضاء البرلمان الإيراني 6 شروط "يجب الوفاء بها" من أجل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، وذلك في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي.

وجاء في الرسالة التي وقعها 250 نائبا من النوابع البالغ عددهم 290 نائبا، أن على الأطراف الأميركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق، أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق.

وقال النواب في الرسالة: "علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة، وأن نرسم خطا أحمر فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولا".

يأتي هذا البيان وسط خطوات أخيرة في العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق "قريبا جدا"، وفقا لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.

كما اشترط البرلمان الإيراني ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان.

ونقلت "رويترز" عن البيان أن النواب يريدون أولا التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها، وذلك قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود الاتفاق النووي.