رئيس أوكرانيا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار شرقي البلاد

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد، حيث ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف، إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأوكراني قوله: "نؤيد تكثيف جهود السلام. ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور".

ويأتي ذلك في وقت مددت به روسيا التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة من أن يومين من القصف المستمر على طول خط التماس بين الجنود والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا قد يؤدي إلى غزو.

وكانت التدريبات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد، قد جلبت مجموعة كبيرة من القوات الروسية إلى بيلاروسيا المجاورة، المتاخمة لأوكرانيا في الشمال.

وأثار وجود القوات الروسية مخاوف من إمكانية استخدامها لاجتياح العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي أحدث تصريحات له، قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن "استمرار المناورات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا يجعلنا أكثر بشأن غزو أوكرانيا".

والسبت قال الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "كل شيء يشير إلى أن روسيا تستعد لهجوم شامل" على أوكرانيا.

وسبق لستولتنبرغ التأكيد أن الحلف لن ينشر قوات في أوكرانيا للدفاع عنها ضد هجوم روسي محتمل.

كما حذر زعماء غربيون من أن روسيا تستعد لمهاجمة جارتها المحاصرة من 3 جهات، بنحو 150 ألف جندي وطائرات حربية ومعدات روسية.