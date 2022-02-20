نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع كبير في مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على نتيجة القبول الموازي وكذلك شروط القبول الموازي ومعدلات القبول الموازي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية

ظهرت نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي يتزايد من أجلها حدة بحث جوجل لاجل الحصول عليها و الاستعلام عنها الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بشكل مؤخر قد كشفت وزارة التربية على ابسط طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما تم الإعلان عن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتلك المهمة، حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل على نحو الخطوات التي تم الإعلان عنها أمام جميع الطلاب بعد التأكيد على تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا لتلك المهمة التي زاد حولها إلى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف عليها على شكل سنوافيكم به الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نبدأ الان فى استعراض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل على نحو خطوات مبسطة وسهلة جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان وتحديد المحافظة التابع لها الطالب

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور ليصبح بامكانكم مشاركتنا بتلك البيانات باسفل التعليقات حتي نساعدكم على الفور بالحصول عليها

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00