عاجل- رئيس المجلس الأوروبى: لن نستمر فى تقديم غصن الزيتون لروسيا

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، اليوم الأحد، أنه لن يكون بمقدور الحلفاء الغربيين الاستمرار فى "تقديم غصن زيتون" لروسيا، بينما تستمر موسكو فى تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية، فى إشارة ضعف محاولات السلام بين الجانبين.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ميشال، خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون إلى الأبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات" على حدود أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.