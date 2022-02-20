روسيا: لا نثق بتقييمات المخابرات الأمريكية والبريطانية بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، اليوم الأحد، إنه لا يمكن الوثوق بتقييمات المخابرات الأمريكية والبريطانية بشأن أوكرانيا، لافتًا إلى أنهم ارتكبوا أخطاءً فادحة فى الفترة التى سبقت الغزو الذى قادته الولايات المتحدة على العراق.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال دميترى بوليانسكى فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز": "لا نثق بالمخابرات الأمريكية والبريطانية لقد خذلونا، خذلوا العالم بأسره فى أحداث عدة، يكفى أن نتذكر مسألة أسلحة الدمار الشامل فى العراق".

وأضاف الدبلوماسى الروسى، أنه لا يحق لأحد أن يخبر روسيا أين تجرى تدريبات عسكرية على أراضيها.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.