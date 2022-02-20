إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

أعلن القصر الملكي البريطاني، الأحد، إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا، موضحا أن أنها تعاني أعراضا "خفيفة" وستمارس مهامها جزئيا في قصر ويندسور.

وجاء في بيان لقصر باكينغهام، أن الملكة إليزابيث (95 عاما) "ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتبع كل التوجيهات" المعطاة على هذا الصعيد.

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