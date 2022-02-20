إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأحد، عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا.
وقال قصر باكنغهام في بيان، إن "الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة.. ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع".
وذكر متحدث باسم قصر باكنجهام، في بيان، أن الملكة البالغة 94 عاما من العمر، تلقت لقاح ضد فيروس كورونا في قصر وندسور، في 9 يناير 2021، تحت إشراف من طبيب العائلة الملكية.
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