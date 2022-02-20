تقارير بريطانية: هيئة النقل فى لندن مهددة بالإفلاس

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث باسم هيئة النقل فى لندن، اليوم الأحد، عن توقعات بأن تعلن الهيئة إفلاسها فى غضون أيام، إذا فشلت الحكومة فى تقديم دعم مالى لها، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





وأشارت "الجارديان" إلى أن الحكومة البريطانية عززت الدعم لهيئة النقل فى لندن بسلسلة من اتفاقيات التمويل قصيرة الأجل، إلا أن آخر اتفاق انتهى أول أمس الجمعة، فى حين فشلت المفاوضات لتمديد الاتفاق، أمس السبت، والتى شارك فيها عمدة لندن صادق خان.

وقال المتحدث باسم هيئة النقل فى لندن، إن الهيئة لن تتمكن من الوفاء بمتطلباتها القانونية، للإعلان أنه يمكنها موازنة ميزانيتها، بدون إشارة واضحة إلى دعم الحكومة.

كما أشارت "الجارديان" إلى أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات هيئة النقل فى لندن، مازال أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.