القبض على 22 سوريا تسللوا عبر الحدود باتجاه الموصل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لهيئة الحشد الشعبى إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضى السورية باتجاه مدينة الموصل، تم نصب كمين محكم من قبل قوة من اللواء 53، وبمشاركة الاستخبارات، ونجحت فى إلقاء القبض على 22 شخصًا يحملون الجنسية السورية".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم، وتحويلهم الى الجهات المختصة".