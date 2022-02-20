وكيل أبوجبل: لا مجال للحديث عن العروض حاليا

يثير حارس مرمى منتخب مصر والزمالك محمد أبوجبل، جدلا واسعا في الشارع الرياضي بشأن مستقبله مع ناديه، علما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبعد تألقه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، لفت أبوجبل أنظار العديد من الأندية العربية ومن بينها النصر السعودي، حيث أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية توصل مسؤوليه لاتفاق مع أبو جبل لضمه خلال الصيف.

وأوضحت الصحيفة وفق مصادرها الخاصة، أن النصر اتفق على ضم الحارس صاحب الـ33 عاما لمدة موسم قابل للتمديد مقابل 7 ملايين ريال، أي ما يعادل 30 مليون جنيه مصري.

وخلال جلسة لرئيس الزمالك مرتضى منصور مع مسؤولي صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، علق على مفاوضات النصر مع أبوجبل مؤكدا أن الأخير باق مع النادي.

ورغم دخول "جباسكي" الفترة التي يحق له خلالها التوقيع لأي ناد أخر والانتقال رسميا بعد شهور قليلة، شدد منصور على أنه تواصل مع الحارس الذي كشف له رغبته في الاستمرار مع الزمالك.

ولتوضيح حقيقة ما أثير بشأن اتفاق النصر مع أبوجبل، تواصل موقع "دوت الخليج" مع مصطفى، شقيق ووكيل أعمال الحارس الدولي، لكنه اكتقى بالتعليق على الأمر قائلا: "لا مجال للحديث عن العروض في الوقت الراهن".

وكان أبوجبل قد أعلن قبل أيام في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه لا وكيل أعمال له في مصر إلا شقيقه مصطفى فقط، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع أي وكيل أخر.

أفضلية فنية

وحول إمكانية انتقال أبوجبل لناد غير الزمالك، أشار الناقد الرياضي رامي بيشاي إلى أنه "رغم الفارق المادي بين عرض النصر ونظيره الزمالك، فإن بقاء أبو جبل في القلعة البيضاء سيحقق له الاستفادة الفنية الأكبر".

وقال بيشاي في حديث لموقع "دوت الخليج": "محمد أبوجبل من أفضل حراس المرمى في مصر وإفريقيا، وهو ما ظهر خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا الأخيرة. تألق أبوجبل في البطولة جعله حديث العالم، ليس فقط لتصديه لركلات الجزاء لكن في أحداث المباريات بشكل عام، الأمر الذي جعل أندية كبيرة مثل النصر السعودي تبدأ المفاوضات معه، خاصة أن الحارس يمكنه الانتقال الحر".

وأضاف: "خلال الفترة المقبلة سيدرس جباسكي العروض المقدمة له ليرى أفضلها من وجهة نظره، لكنني أرى أن البقاء في الزمالك هو الخيار الأمثل له".

وأوضح الناقد الرياضي: "من وجهة نظري، احتراف أبوجبل في النصر السعودي رغم كونه تعاقد جيد ماديا، فإنها مغامرة غير مضمونة العواقب. فرص مشاركته في الزمالك أكبر على حساب محمد عواد، كما أنه سيحصل على قيمة تعاقد جيدة بعد تألقه في الفترة الأخيرة وسيحقق مكاسب فنية مميزة".

تجدر الإشارة إلى أن أبوجبل واصل تألقه مع نادي الزمالك وساهم في تعادل فريقه سلبيا، أمام ساغرادا الأنغولي على ملعب الأخير في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة شهدت تصديه لأكثر من هدف محقق.