عاجل.. نائبة بايدن: احتمال الحرب فى أوكرانيا مازال قائمًا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن احتمال الحرب فى أوكرانيا مازال قائمًا، مؤكدة على تقدير حلف شمال الأطلسى "الناتو" لرغبة كييف فى الانضمام لحلف الناتو، لكن الأمر يتطلب وقتًا على حد قولها.





وفى أثناء كلمتها بمؤتمر ميونخ للأمن، هددت كامالا هاريس بأن الولايات المتحدة ستصعد عقوباتها إذا أقدمت روسيا على الاعتداء على أوكرانيا، لافتة إلى أنها أبلغت الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى، أنهم يقفون معهم.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.