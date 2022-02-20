أبشر توضح خطوات إصدار إذن إصلاح المركبة إلكترونيًا 1443

خطوات إصدار إذن إصلاح المركبة إلكترونيًا من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة تتيح للمستفيد، إمكانية الحصول على إذن إصلاح السيارة من خلال المنصة، خلال دقائق معدودة، ومنصة أبشر عبارة عن منصة تابعة لوزارة الداخلية السعودية، أطلقتها لتقوم من خلالها بطرح مختلف الخدمات المقدمة بالهيئات والمؤسسات الحكومية، بطريقة يسهل على الجميع الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

خطوات إصدار إذن إصلاح المركبة إلكترونيًا

كشفت منصة أبشر على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن خطوات إصدار إذن إطلاح المركبة إلكترونيًا، من خلال فيديو توضيحي قامت المنصة بنشره على حسابها لجميع المتابعين، وبحسب الفيديو الذي تم نشره، فإن إصدار إذن إصلاح المركبة يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. قم بالدخول على أبشر للأفراد. قم بإدخال بيانات الدخول المطلوبة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بإدخال رمز التحقق المرئي واضغط على تسجيل الدخول. قم بالدخول على تبويب المركبات ومنها قم بالنقر على الخدمات. قم بالدخول على إدارة المركبات. قم بتحديد المركبة المعنية من النافذة التي سيتم فتحها. قم بالنقر على إصدار إذن إصلاح المركبة. قم بالنقر على طلب إذن إصلاح مركبة. قم بالنقر على إنشاء الطلب. ستقوم المنصة بتوجيهك إلى نافذة جديدة يتم من خلالها عرض بيانات الورش المعتمدة، قم باختيار المناسب وشارك معها الرقم المرجعي لإذن الإصلاح.

الاستعلام عن تأمين المركبات

الاستعلام عن تأمين المركبات من أبرز الخدمات التي توفرها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية لأصحاب المركبات من المواطنين والمقيمين، ويمكن الوصول للخدمة بكل سهولة إذا كان لديك حساب مسجل على المنصة باتباع الخطوات التالية: