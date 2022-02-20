تسجيل دخول موقع توكلنا الرسمي وطريقة التسجيل جديد؛ تم إطلاق موقع توكلنا من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي حيث أنه تطبيق يعمل على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة إلكترونياً دون الحاجة للنزول والتزاحم حيث تم إنشائه أثناء تفشي فيروس كورونا للعمل على الحد من انتشار الفيروس، ومن خلال التالي نقدم لكم طريقة تَسجيل دُخول توكلنا وخطوات التسجيل جديد وذلك من خلال موقع ثقفني.

تسجيل دخول موقع توكلنا الرسمي

يتم تسجيل دخول موقع توكلنا الرسمي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لتوكلنا .tawakkalna.sdaia.gov.sa تحديد إن كنت مقيم أو مواطن زائر أو خليجي. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد. الضغط على الموافقة بالشروط والأحكام. استكمال البيانات بدقة. النقر على عبارة التحقق. ثم الضغط على تسجيل.

خطوات التسجيل جديد في توكلنا

عند التسجيل في توكلنا لابد أولاً من تعريف رقم الجوال في أبشر ثم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تحميل تطبيق توكلنا من المتجر. تشغيل التطبيق ثم النقر على إنشاء حساب جديد. اختيار مواطن أم مقيم. تدوين المعلومات المطلوبة بدقة مثل رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم وتاريخ الميلاد وغيرها. النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. ستصل رسالة نصية عبر رقم الجوال تحتوي على رمز التفعيل قم بتدوينه في موضعه. القيام بإنشاء كلمة سر جديدة. ثم تأكيدها. اختيار محل الإقامة ثم تحديد التابعين الذين يقيمون في نفس المكان. الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة . النقر على تسجيل هكذا يتم التسجيل في تطبيق توكلنا.

الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا

يعمل تطبيق توكلنا على تقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين والزائرين في المملكة السعودية ومن هذه الخدمات :

القدرة على تحديث العنوان الوطني بالبريد السعودي.

التعرف على جميع المخالفات الأمنية أو المؤسسات العامة.

حجز موعد فحص الإصابة بفيروس كورونا.

القيام بالاستعلام عن تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي.

القدرة على إلغاء تصاريح العمرة عن طريق تسجيل دخول توكلنا.

الاستعلام عن كافة مواعيد الجوازات والأحوال.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال تسجيل دخول موقع توكلنا الرسمي وطريقة التسجيل جديد كما وضحنا لكم الخدمات التي يقدمها موقع توكلنا.