موعد صرف الدفعة الجديدة 52 من حساب المواطن لشهر مارس 2022 وكيفية الاستعلام عن الأهلية

موعد صرف حساب المواطن لشهر شعبان 1443 وإيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالمملكة العربية السعودية، وحساب المواطن من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها حكومة المملكة وتقوم من خلالها، بتقديم الدعم للمستفيدين، في صورة راتب شهري يتم إيداعه في الحساب البنكي المسجل ببيانات العميل لدى البرنامج، ويحرص برنامج حساب المواطن على إيداع الدعم في توقيت ثابت بشكل شهري، كما يقوم بعمل مراجعة لجميع بيانات المستفيدين وتحديد أصحاب الأهلية والغير مؤهلين لصرف الدعم.

موعد صرف حساب المواطن لشهر شعبان 1443

يقوم برنامج الدعم “حساب المواطن”، بتقديم الدعم للمستفيدين المسجلين بالبرنامج بشكل شهري، من خلال إيداعه في الحساب البنكي، وموعد صرف الدعم يوافق يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن البرنامج يقوم بتغيير هذا الموعد في حال صادف إجازة رسمية بالدولة، كأن يتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم، بناء على ما هو صالح بالنسبة للمستفيدين من البرنامج، ودعم شهر رجب في حساب المواطن سيتم صرفه للمستفيدين المسجلين بالبرنامج في الموعد التالي:

يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 و7 شعبان 1443.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل شهري، بمراجعة بيانات المستفيدين المسجلين في برنامج حساب المواطن، لتحديد المستفيدين ممن لهم أهلية استحقاق الدعم والآخرين الغير مؤهلين للحصول على الدعم، ويقوم برنامج بإتاحة فرصة الاستعلام عن الأهلية من قبل المستفيدين المسجلين على منصة البرنامج الإلكترونية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: