حوادث جديدة تشعل الصراع الروسى الأوكرانى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - دخل الصراع الروسى- الأوكرانى إلى مرحلة جديدة بحوادث جديدة خلال الساعات الماضية، شملت القصف المدفعى والاستهدافات العسكرية بين جيش الأوكرانى والأقاليم الانفصالية شرق البلاد، وسط مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، وسط حالة الاستقطاب الدولى للأحداث الجارية.





ووسط الأنباء المتسارعة حول الأزمة، أصابت قذيفة منزلا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، وأحدثت أضرارا فى سطحه من دون أن يصاب أحد بأذى.

فيما نفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائفها على الأراضى الروسية قرب الحدود، ووصفتها بأنها أنباء زائفة. وقالت كييف إن قوات الحكومة الأوكرانية لا تطلق النار، وإنها لا مصلحة لها فى تصعيد التوتر المرتفع بالفعل.

ومن جهة أخرى، سقط عدد من قذائف الهاون داخل الأراضى الأوكرانية، وسقطت القذائف على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكى، الذى نجا من قذيفة خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمردين المدعومين من روسيا.