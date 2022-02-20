عاجل- جونسون: هناك وقت لتجنب عمل روسى كارثى ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال حول ما إذا كان يتفق مع التقييم الأمريكى بشأن الغزو الروسى الوشيك لأوكرانيا، قال جونسون: "أعتقد أن الأمور تسير بالتأكيد فى هذا الاتجاه، ولكن السؤال يبقى حول ما إذا كان يمكن التراجع عن ذلك كله، وما إذا كان الرئيس الروسى لايزال قادرا على إلغاء هذه العملية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا".
وتابع رئيس الوزراء البريطانى فى تصريحات إذاعية وتلفزيونية عقب كلمته فى مؤتمر ميونخ للأمن: "أعتقد أن هذا الاحتمال يجب أن يظل مطروحا من الناحية المنطقية، ولهذا أرى أنه من الضرورى للغاية أن يكون لدينا مسار للحوار والمنطق".
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