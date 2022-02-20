نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار منيو و رقم عنوان فروع باسكن روبنز Baskin Robbins في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد باسكن روبنز من أهم المطاعم العالمية التي تتخصص في تقديم الآيس كريم والحلويات حيث تمتلك آلاف الفروع في أكثر من خمسين دولة، ويصل عدد فروع باسكن روبنز في مصر 19 فرع في مختلف المحافظات، وتعد من أشهر المطاعم التي تقدم مئات الأنواع من الآيس كريم بنكهات مختلفة ولذيذة.

منيو باسكن روبنز Baskin Robbins menu

يقدم باسكن روبنز السعودية أنواع مختلفة من الآيس كريم وكيكة الآيس كريم بأسعار مميزة في جميع فروعه، ويضم منيو باسكن روبنز تشكيلة مميزة من الحلويات و نكهات الآيس كريم:

ركن التوبينج

يضم منيو باسكن روبنز قائمة مميزة من الآيس كريم، والمكسرات بأسعار مناسبة:

أوريو بسعر ستة جنيهات.

صوص باتر سكوتش ساخن بسعر ستة جنيهات.

إم آند إم بسعر خمسة جنيهات.

جيلي بسعر ستة جنيهات.

كريمة مخفوقة ستة جنيهات.

سيرب فراولة ستة جنيهات.

ركن فاليو سكوب

سينجل فايلوت سكوب يأتي بسعر 38 جنيه.

دبل فايلوت سكوب بسعر 68 جنيه.

تربيل فايلوت سكوب بسعر 97 جنيه.

ركن كيك ايس كريم

تتوفر تورتة الآيس كريم بأسعار مميزة وباحجام مختلفة:

ثلث كيكة آيس كريم مستطيلة الشكل بسعر 272 جنيه.

كيكة دائرية صغيرة بسعر 219 جنيه.

سعر كيكة الفانيليا الدائرية 416 جنيه.

فروع مطعم باسكن روبنز مصر

مدينة الرحاب مجمع المطاعم.

الجامعة الأمريكية في القاهرة.

فرع مدينة العبور.

الكيلو 28 طريق الإسكندرية الصحراوى في القرية الذكية.

فرع سته أكتوبر مول مصر.

مدينة نصر داخل السراج سيتى مول.

مطعم مصر الجديدة في كنتاكي فرايد تشيكن شارع النصر.

المهندسين شارع البطل أحمد عبد العزيز.

فرع الزمالك شارع أبو الفدا.

مطعم الشيخ زايد أمريكانا بلازا مول.

فرع القاهرة الجديدة كايرو فستيفال مول.

عنوان فروع باسكن روبنز مصر

فرع باسكن روبنز الهرم

يقع داخل كنتاكي فرايد تشيكن 164 شارع الهرم متقاطع مع شارع العريش.

فرع باسكن روبنز 6 أكتوبر

الفرع الأول يقع داخل مول العرب ميدان جهينة.

الفرع الثاني داخل مول مصر.

مواعيد عمل باسكن روبنز

تبدأ فروع باسكن روبنز في جميع محافظات مصر العمل ابتداء من العاشرة صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل.

رقم الدليفري الخاص Baskin Robbins

بإمكانك طلب الأوردر المفضل من منيو باسكن روبنز عبر رقم 0225168423.