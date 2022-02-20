يوجد في سنة 2022 العديد من الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية كأي سنة أخرى والتي منها عيد الشرطة، وعيد الحب وهذه مناسبات انتهت، أما عيد الأم وشهر رمضان المبارك، وشم النسيم، وعيد الفطر، وعيد الأضحى فهي من المناسبات القادمة، وأقرب مناسبة فيهم هي شم النسيم والتي يبحث عن موعدها العديد من الأشخاص، لأنها تأتي هذا العام في تاريخ مميز ومختلف وهو شهر رمضان المبارك، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على موعد إجازة شم النسيم لعام 2022، والكثير من الأعياد القادمة الأخرى.

موعد شم النسيم ٢٠٢٢

شم النسيم هو من المناسبات والعادات المصرية القديمة التي يمارسها المصريين منذ عصر الفراعنة، حيث يتم في هذا اليوم تلوين البيض المسلوق، والرسم عليه قبل أكله، وفيه أيضاً يتم أكل السمك المخلل أو السمك المملح، والذي يسمى الفسيخ، وهناك نوع آخر يسمى بالرنجة، وهو نوع معين من السمك يتم وضع كمية من الملح عليه، وتخزينه لفترة، بعدها يتم أكله في شم النسيم.

كما تستمتع العائلة مع بعضها بهذه الأكلات الشعبية المصرية، ويقومون بنزهة عائلية ويلعبون العديد من الألعاب الجماعية، لذلك يعتبر هذا اليوم موعد عائلي ممتع ومميز، حيث سيكون موعد شم النسيم ٢٠٢٢ بتاريخ 3 مايو لعام 2022، وذلك في منتصف شهر رمضان المبارك، ويعتبر هذا اليوم هو إجازة رسمية في مصر.

إجازات سنة 2022 القادمة

يوجد أيضا الكثير من الإجازات القادمة لعام 2022 يمكن الاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء، والتي منها الآتي:

عيد الفطر المبارك الذي سيوافق تاريخ 13 من الشهر الخامس من السنة.

ثورة 30 يونيو، والذي سيوافق تاريخ 30 من الشهر السادس من السنة.

عيد الأضحى، والذي سيوافق تاريخ 20 من الشهر السابع من السنة.

عيد الثورة، والذي سيوافق تاريخ 23 من الشهر السابع من السنة.

إجازة رأس السنة الهجرية، والذي سيوافق يوم 9 من الشهر الثامن من السنة.

عيد القوات المسلحة، والذي سيوافق يوم 6 من الشهر العاشر من السنة.

المولد النبوي الشريف، والذي سيوافق يوم 18 من الشهر العاشر من السنة.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان موعد شم النسيم ونود أن يكون نال إعجابكم.