حلف الأطلسى ينقل موظفيه من العاصمة الأوكرانية إلى لافيف وبروكسل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت محطة "إيه آر دى" الألمانية، فإن المسؤول بحلف الناتو لم يعط تفاصيل بشأن أعداد هؤلاء الموظفين، مكتفيًا بالقول إن "سلامة موظفينا أمر بالغ الأهمية، لذلك نقل الموظفون إلى لافيف وبروكسل. ومكاتب حلف شمال الأطلسى فى أوكرانيا لا تزال تعمل".

وأضاف: "الأطلسى والدول الحليفة يراقبون الوضع من كثب ويقيمونه، ويواصلون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية".

وفى تصريحات لمحطة "ايه ار دى" الألمانية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال الأمين العام للحلف الأطلسى، ينس ستولتنبرج: "كل شيء يشير إلى أن روسيا تستعد لهجوم" على أوكرانيا، ونتفق جميعا على القول إن مخاطر الهجوم عالية جدًا".

وكانت دول غربية عدة نقلت دبلوماسييها من كييف إلى لافيف القريبة من الحدود مع بولندا، خشية وقوع الغزو الروسى المحتمل على أوكرانيا.

ويتصاعد التوتر بين الغرب وروسيا خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الجانبين بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تحذر واشنطن والأوساط الغربية من أى هجوم روسى على أوكرانيا، مؤكدين أن الرد سيكون ثمنه باهظًا.