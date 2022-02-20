أبوظبي.. انطلاق "يومكس" و"سيمتكس" 2022

انطلقت، يوم الأحد، فعاليات المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب " يومكس وسيمتكس 2022"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم بحضور شخصي فيمركز أدنوك للأعمال وافتراضيًا.

الحدث يأتي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ويستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، ويتضمن أربع جلسات نقاشية تركز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في فهم المشهد المتغير في قطاع الأنظمة غير المأهولة، ومحور حول تعزيز الثقة والتفاهم بين الإنسان والآلة واتخاذ القرار في عصر الأنظمة غير المأهولة.

ويركز المؤتمر، وفقا وكالة الإمارات (وام)، كذلك على موضوع تحسين الابتكار: التغلب على التحديات المصاحبة لعمليات تطبيق التقنيات وتكاملها، وأخيراً، محور متخصص بعنوان، الأنظمة غير المأهولة والثورة الصناعية الرابعة.. كيف تعمل التكنولوجيا على تشكيل القدرات المستقبلية.

ويشهد المؤتمر مشاركات دولية واسعة إذ تتضمن قائمة المتحدثين 22 مشاركاً، ومن المتوقع أن يشهد حضور 500 مشارك في مركز أدنوك للأعمال بشكل شخصي إلى جانب توقعات بحضور ما يصل إلى 1500 شخص للمؤتمر افتراضياً، الأمر الذي يسلط الضوء على دور المؤتمر في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية متميزة لاستضافة المؤتمرات المتخصصة بالأنظمة غير المأهولة ونظم المحاكاة والتدريب.

يشار إلى أن الدورة السابقة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" والمؤتمر المصاحب لهما و التي أقيمت في عام 2020 شهدت إقبالاً كبيراً بعدما شهد الحدث مشاركات دولية ومحلية واسعة من الجهات العارضة والزوار وحظي باهتمام إعلامي واسع على الصعيدين المحلي والعالمي.