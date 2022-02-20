مواصفات بوكو m4 برو ومميزات الهاتف الاقتصادي Xiaomi Poco M4 Pro

يبحث الكثير عن مواصفات بوكو m4 برو ذلك الهاتف الهندي المفترض إطلاقه في الخامس عشر من شهر فبراير من قبل الشركة الهندية، حيث تم تسريب الكثير من المواصفات والمميزات الخاصة بالهاتف من قبل شركة My Smart price، تعرف من خلال السطور التالية على الكثير من مميزات الهاتف وما هي أهم المواصفات المتوقع أن يأتي بها هاتف بوكو m4 برو الحديث.

مواصفات بوكو m4 برو

يتميز هاتف بوكو m4 برو بالكثير من المميزات والمواصفات التي من الموقع أن يأتي بها الهاتف والتي تتمثل فيما يلي:

يأتي من الهاتف أكثر من إصدار من حيث الذاكرة العشوائية منها الهاتف 4 جيجا بايت، وكذلك الهاتف بالذاكرة 6 جيجا بايت و 8 جيجا بايت.

كما أنه يأتي الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة داخلية 64 جيجابايت إلى جانب الإصدار الثاني بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت.

يدعم الهاتف العديد من شبكات الاتصال منها الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G بالإضافة إلى كل من الجيل الرابع 4G والخامس 5G.

يحتوي الهاتف على مكان لتشغيل شريحتين اتصال من نوع Nano.

علاوة على أن الهاتف يدعم إمكانية استخدام الذاكرة الخارجية وذلك من خلال المكان الخاص بكارت الميموري.

يأتي الهاتف بطارية بسعة عالية تصل إلى 5000 مللي أمبير إلى جانب دعمه للشحن السريع بقوة 33 واط.

مميزات Xiaomi Poco M4 Pro

يحمل الهاتف الكثير من المميزات من أهمها ما يلي:

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة تتميز ببروز قليل على ظهر الهاتف بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 وهي تعد الكاميرا الأساسية.

كما أن الهاتف يحتوي على كاميرا ثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.2 والخاصة بعمليات التصوير الواسعة.

بالإضافة إلى احتواء الهاتف على فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش والتي تدعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة FHD 1080 بكسل.

أما عن الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.0.

كما أن الجسم الخارجي للهاتف مصنوع من مادة البلاستيك المقوى بالكامل.

يأتي الهاتف بثلاث ألوان أصفر وأسود وأزرق.

كما أن الهاتف يدعم خاصية استخدام الواي فاي.

وبذلك نكون انتهينا من الحديث عن مواصفات بوكو m4 برو وفيه تحدثنا عن أهم المميزات والمواصفات التي من المتوقع أن يأتي بها الهاتف والمرجح طرحه في الأسواق العالمية في منتصف الشهر الجاري، حيث يأتي الهاتف بمميزات عالية جدا تم طرحه من قبل شركة شاومي العالمية والتي كعادتها في طرحها للهواتف المحمولة بكافة أنواعها وأحجامها علاوة على تميزها بالأسعار المتوسطة.