مواصفات ريدمي 10 ومميزات وسعر Xiaomi Redmi 10

يبحث الكثير عن مواصفات ريدمي 10 ذلك الهاتف الذي تم إطلاق مؤخرا من قبل شركة شاومي الصينية، وهو هاتف من فئة الهواتف الشعبية التي تتميز بانخفاض سعرها على الرغم من تميزها بالعديد من المواصفات والمميزات من حيث الأداء والشكل الخارجي للهاتف وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية، حيث يتميز الهاتف بشاشة عالية الدقة بتردد 90 هرتز والكثير من المميزات الأخرى.

مواصفات ريدمي 10

يتمتع الهاتف ريدمي الحديث بالكثير من المميزات والمواصفات التي تجعله الخيار الأفضل للكثير من الأشخاص خاصة وأن سعره منخفض يمكن للجميع الحصول عليه بمنتهى السهولة تتمثل مواصفات الهاتف فيما يلي:

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة ودقة +FHD.

تردد 90 هرتز.

تردد 90 هرتز. يدعم الهاتف الضبط التلقائي التردد الخاص بالشاشة ما بين 45, 60, 90 هرتز وذلك وفقا للمحتوى.

كما أن هاتف ريدمي 10 الحديث يأتي مزود بمعالج Helio G88 من قبل Media Tec.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزينية عالية تصل حتى 128 جيجا بايت بالإضافة إلى رام 6 جيجا بايت.

يضم الهاتف أيضا بطارية عالية الجودة تعمل بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة.

علاوة على أن الهاتف يدعم إمكانية الشحن السريع بقدرة 18 وات وذلك من خلال الشاحن الأصلي الموجود داخل العلبة.

بالإضافة إلى وجود الشاحن العكسي والذي يمكن استخدامه في سماعات الأذن اللاسلكية أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية.

Xiaomi Redmi 10

يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان الرمادي والأزرق والأبيض.

من الجدير بالذكر أن هاتف ريدمي 10 يدعم نظام التشغيل أندرويد 11.

كما أنه يأتي بدعم حماية الشاشة من Gorilla Glass 3.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية تعمل بدقة 8 ميجا بيكسل.

أما عن إعدادات الكاميرا الخلفية لهاتف ريدمي 10 لعام 2022 فهي يأتي بكاميرا خلفية رئيسية تعمل بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما أنه يحتوي على مستشعر يعمل بدقة 8 ميجا بيكسل وزاويا عرض 120 درجة بالإضافة إلى مستشعر اللقطات Macro والذي يعمل بدقة 2 ميجا بيكسل وآخر بنفس الدقة يستخدم لعمق التصوير.

سعر شاومي ريدمي 10

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية الحديث عن مواصفات ريدمي 10 وهو يعد من أحدث ما تم إصداره من قبل شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة، حيث يتمتع الهاتف بالكثير من المواصفات والمميزات التي تستحق ثمن أعلى مما يباع به الهاتف، حيث أنه يمكن الحصول عليه من داخل جمهورية مصر العربية بسعر 2799 جنيه مصري كما يمكن الحصول عليه من دولة الإمارات مقابل 590 درهم إماراتي.