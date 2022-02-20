متطلبات تشغيل لعبة GTA 4 للكمبيوتر حتى تعمل بدون تهنيج GTA IV Liberty City

متطلبات تشغيل لعبة GTA 4 المميزة، في هذه المقالة سوف يكون الموضوع هو لعبة جاتا الجزء الرابع، ومعروف أن لها أكثر من جزء؛ ممكن لعب هذه اللعبة في أي مكان في المنزل وفي النادي وفي المدرسة وفي الغرفة؛ يتم لعبها على الهاتف أو على الكمبيوتر أو على اللاب توب، وهذه اللعبة أهم لعبة بها حروب ومصارعات تكون شبه المباراة الشديدة جداً.

متطلبات تشغيل لعبة GTA 4

هي لعبة شديدة الإثارة والمغامرة جداً، حيث يلعبها كثير من الأشخاص، بهدف أن يجمعوا كثير من الأموال، وفكرة أنهم يحبوا أن يأخذوا مدينة معينة، وهي فكرة لعبة جاتا، واللعبة لها كثير من المتطلبات، يوجد متطلبات موجودة على الكمبيوتر العادي، ومتطلبات على الكمبيوتر المتقدم والأحدث ذو الإمكانيات الأعلى.

متطلبات تشغيل لعبة جاتا

أول شيء يجب أن يكون على جهاز الكمبيوتر ذو نسخة ويندوز 7 أو 10.

وأن يكون المعالج سريع من نوع Intel Core 2 Quad CPU Q6600 أو AMD Phenom 9850 Quad-Core.

لا بد أن يكون كارت الشاشة من نوع NVIDIA 9800 GT 1GB أو AMD HD 4870 1GB DX 10.

الرامات أو ذاكرة الوصول العشوائية لابد ألا تقل عن 4 جيجا بايت.

• أما بالنسبة للمساحة الخاصة بالتخزين لا تقل عن 72 جيجا بايت.

• كارت الصوت لا بد أن يتناسب مع إصدار DirectX 10.

قصة لعبة جاتا 4

أول شيء القصة كلها عن مدينة لبرتي سيتي، وشخص يأتي إلى أمريكا. ليرى العالم هناك، وجمال العالم، ويجب أن يحقق كل الذي يحلم

به في أمريكا، وفي الآخر يكتشف أن أمريكا، بها كثير من المشاكل، ويدخل في عراك مع أشخاص كثيرة، تعتبر لعبة جاتا، التي تمثل

هذه القصة لعبة جريئة جداً، فهي بها مسابقة سيارات، ومطاردات مما يضفي على اللاعب جو من الإثارة والغموض.

في هذه المقالة تحدثنا عن متطلبات تشغيل لعبة GTA 4 الجريئة جداً. وتحدثنا عن القصة الحقيقية التي على أساسها تم عمل هذه

اللعبة المشهورة، والتي أصبح كثير من الأشخاص بدمنها، وتحدثنا أيضاً عن متطلبات تشغيل لعبة جاتا على المستوى العالي من

الكمبيوتر، الموجود في الفلل والشقق الفخمة والشركات الكبيرة جداً. وتحدثنا عن لعبة جاتا الذي تكون من الألعاب التي تكون شبه المباراة.