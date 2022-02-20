جدة - نرمين السيد - وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد ارتفع بذلك إلى 13 مليوناً و563 ألفاً و126 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 121 ألفاً و275 حالة، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالى 9 ملايين و673 ألفا و700 شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل أكثر من 118 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.