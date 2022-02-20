واشنطن: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى بيان، إنه من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكى جو بايدن اجتماعًا نادرًا لمجلس الأمن القومى فى شأن الأزمة الأوكرانية، اليوم الأحد.
وأشارت ساكى، إلى أنه تم إطلاع بايدن على المحادثات فى مؤتمر ميونيخ الأمنى بين القادة الغربيين بشأن الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، مضيفة أن مستشاريه للأمن القومى كرروا أن روسيا يمكن أن تشن هجومًا على أوكرانيا فى أى وقت.
وكان بايدن قال، أول أمس الجمعة، إنه "واثق من أن نظيره الروسى فلاديمير بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا"، مشددًا فى الوقت نفسه على أن "الأوان لم يفت للتوصل إلى حل دبلوماسى للأزمة".
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