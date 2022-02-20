423 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و880 ألفا و673 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت 78 مليونا و457 ألفا و81 حالة، فى حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و802 ألف و505 حالات لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليونا و177 ألفا و367 حالة.