نزول إيداع راتب الضمان في مصرف الراجحي بالمملكة والمصارف التي فيها حسابات الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووصول بعض رسائل التأهيل وغير التأهيل للمسجلين ف المرحلة الثانية من الضمان، بينما وصلت رسائل عدم التأهيل لأخرين على الرسائل النصية من منصة الدعم والحماية، ويسعى غير المؤهلين للتعرف على كيفية تقديم التظلم أو التسجيل من جديد بينما يسعى المؤهلين للتعرف على موعد إيداع الرواتب لمعاشات الضمان بالحسابات الخاصة بهم.

“بمصرف الراجحي” نزول إيداع راتب الضمان “رجب 1443” تقديم التظلمات sbis.hrsd.gov.sa

ترتبط حسابات المستفيدين بمنصة الدعم والحماية بالبيانات الموجودة في منصة أبشر، حيث يجب أن يكون للمستفيدين بيانات موجودة على قاعدة بيانات الشعب بمنصة أبشر الإلكترونية، ويكون عدم قبول الطلبات بسبب عدم التسجيل، كما يجب التسجيل على منصة الضمان المطور الجديدة ويتم البحث عن المواعيد الخاصة بتسليم رواتب الضمان بشكل عام ورواتب المشمولين بقبول الأهلية في المرحلة الثانية.

بيانات المستفيدين ومدى دقتها حسب قاعدة بيانات منصة أبشر الإلكترونية

تكون في منصة ابشر كافة بيانات الشعب السعودي، حث بيانات المسكن والدخل والأملاك، ولذلك يكون على كل فرد يرغب في التسجيل والقبول في دعم المؤسسات الحكومية، حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، تسجيل بياناته التي قام بتسجيلها واعتمادها من قبل عبر المنصة الإلكترونية، ويكون عليها في النظام الجديد تسجيل بيانات الدخل الشامل للأسرة، بما فيه حساب المواطن أو المكافآت الشهرية أو الأملاك وكذلك راتب الزوجة، كما يجب أثبات الاستقلالية ليتم احتساب الفرد مستقل وليس تابع، بما يجعل من حقه تلقي الراتب على حد أدنى 1100 ريال بدلا من 550 ريال.

الرد على رسالة عدم التأهيل تقديم تظلمات الضمان يجب مراجعة رسالة عدم التأهل التي ولت على الهاتف النقال. يكون عليه التعرف على سبب عدم القبول. يتم إعادة تسجيل الطلب بالبيانات الصحيحة على منصة الدعم والحماية مع ضمان الاستحقاق. يجب الحصول على رقم الطلب للاستعلام به. يكون على المواطن بالدخول على ملفه الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يتم تسجيل المعلومات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية وتقديم سبب الاعتراض. يقوم بانتظار وصول رسالة بنتيجة الاعتراض بعد أن تتم مراجعته.

هل تم إيداع راتب الضمان بمصارف المملكة اليوم

ينتظر كافة المستفيدين أخبار وبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر، على أن يقوم المصرف بإشعار المستفيدين منه على الهواتف النقالة بإيداع الرواتب لهم.

كيفية إعادة التسجيل والاستعلام عن الأهلية