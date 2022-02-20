نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عشاق آبل.. سعر هاتف آيفون ١٣ بمكتبة جرير واكسترا بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد هواتف آيفون لشركة آبل العالمية من أفضل الهواتف في عالم الأجهزة الذكية النقالة، وذلك بسبب إمكانياتها الداخلية الفريدة والمميزات التشغيلية للهاتف كما أعلنت مكتبة جرير واكسترا بالسعودية عن تقديم أسعار تنافسية لجميع إصدارات الهواتف العالمية آبل.

سعر جوال آيفون 13 بمكتبة جرير واكسترا بالسعودية

اختلف سعر الهاتف في مكتبة جرير واكسترا بالسعودية من نسخة لأخرى حسب سعة الذاكرة الداخلية حيث يأتي الهاتف بثلاث إصدارات مختلفة في سعة التخزين، وذلك لنسخة آيفون 13 ونسخة آيفون 13 ميني.

سعر آيفون ١٣ في مكتبة جرير

نسخة آيفون 13 هي آخر إصدارات الهواتف الذكية لشركة آبل حيث يأتي الهاتف بإمكانيات هائلة وخاصيات متطورة، وإليكم أسعار هاتف آيفون بمكتبة جرير بالسعودية:-

يبلغ سعر هاتف آيفون 13 نسخة 128 جيجا 3599 ريال سعودي.

سعر هاتف آيفون 13 سعة تخزين 256 جيجا يصل إلى 4099 ريال سعودي.

النسخة الأعلى للهاتف بسعة تخزين 512 جيجا تأتي بسعر 5099 ريال سعودي.

سعر آيفون 13 ميني في مكتبة جرير

هاتف آيفون 13 ميني هي الاصدار الثاني للنسخة الأحدث من الشركة ويتوافر في المملكة بالأسعار التالية:

يبلغ سعر هاتف آيفون ميني بسعة تخزين 128 جيجا 3299 ريال سعودي.

سعر الهاتف للإصدار الأعلى في سعة التخزين 256 جيجا 3799 ريال سعودي.

يصل سعر هاتف آيفون 13 ميني النسخة الأعلى في مساحة التخزين 512 جيجا 4799 ريال سعودي.

سعر هاتف آيفون ١٣ في مكتبة اكسترا

جاءت أسعار هواتف آيفون 13 في مكتبة اكسترا بالمملكة العربية السعودية كالتالي:-

نسخة آيفون 13 في مكتبة اكستر

أسعار آيفون 13 في مكتبة اكسترا في السعودية جاءت متفاوتة حسب سعة ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف وليست المواصفات والإمكانيات حيث وصل سعر الهاتف للإصدارات الثلاثة كالتالي:-

يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بسعر 3799 ريال سعودي.

النسخة التالية بسعة تخزين أعلى 256 جيجا بسعر 4299 ريال سعودي.

النسخة الأعلى لهذا الإصدار بمساحة تخزين داخلية كبيرة 512 جيجا بسعر 5299 ريال سعودي.

نسخة آيفون 13 ميني في مكتبة اكسترا

وصل سعر هاتف آيفون 13 ميني في مكتبة اكسترا في السعودية للإصدارات المختلفة كالتالي:-