استعلام تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر الإلكترونية، الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة إلى المملكة من الأمور الهامة التي يجب معرفتها قبل التفكير في مغادرة البلاد والعودة مرة أخرى إليها، حتى لا يتعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية أو العقوبات نتيجة انتهاء التأشيرة، وقد قامت وزارة الداخلية بتوفير هذه الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية ليصبح من السهل على المقيمين والوافدين معرفة تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة والموعد المحدد لتجديدها.

استعلام تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر

إذا كنت من المسجلين في منصة أبشر الإلكترونية، فإنه يمكنك بسهولة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة، فقط إذا اتبعت الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أبشر أفراد، ومنها اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من قائمة الخدمات.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام، قم بإدخال البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

اضغط على عرض لمعرفة هل التأشيرة سارية أم لا والموعد المحدد لتجديدها.

شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة

تقدم منصة أبشر خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي من المملكة بعد توافر الشروط التالية: